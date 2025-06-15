Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın bölgesine yakın köylerde yaşayanlar da İl Özel İdaresi tarafından muhtarlıklara bırakılan yangın söndürme tankerleriyle yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki tankerler ve greyderler sevk edildi.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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