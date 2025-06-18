Uşak'ta doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

Dün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner yoğun bakım servisinde görevli uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir, ölüm haberini verdiği hastanın oğlu M.M. tarafından darbedilip bıçakla tehdit edilmişti.

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