Uşak'ta doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı.
Hastanenin koroner yoğun bakım servisinde görev yapan uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir'e yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.M'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimlik, şüpheliyi "kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukladı.
- Olay
Dün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner yoğun bakım servisinde görevli uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir, ölüm haberini verdiği hastanın oğlu M.M. tarafından darbedilip bıçakla tehdit edilmişti.
Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.