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        Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:03
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        Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Uşak'ta fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın da ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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