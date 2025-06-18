Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.