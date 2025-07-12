Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta av tüfeğiyle açılan ateşte ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Uşak'ta av tüfeğiyle açılan ateşte ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 23:52 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta av tüfeğiyle açılan ateşte ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta av tüfeğiyle açılan ateşte ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

        Hacıkadem Çamlığı mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda oturan 0.U. (31) ile ikizi O.U'ya (31) av tüfeğiyle ateş edildi.

        Yaralanan ikiz kardeşler, arkadaşları tarafından kentteki bir özel hastaneye götürüldü.

        İkizlerden biri buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay anında bölgede olan ve Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan ikizlerin arkadaşları, ikizlere aralarında daha önceden husumet bulunan K.İ'nin bölgeye plakası sökülmüş bir otomobille gelerek ateş ettiği ve kaçtığının öne sürdü.

        Jandarma, K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Uşakspor'da forvete genç takviye
        Uşakspor'da forvete genç takviye
        Uşak'ta kaybolan kişi ölü bulundu
        Uşak'ta kaybolan kişi ölü bulundu
        Uşak'ta 1 Haziran'dan bu yana 21 orman yangınına müdahale edildi
        Uşak'ta 1 Haziran'dan bu yana 21 orman yangınına müdahale edildi
        Bakan Ersoy: Yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için çalışma yap...
        Bakan Ersoy: Yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için çalışma yap...