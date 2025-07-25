Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın kontrol altında

Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

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