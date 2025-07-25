Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın kontrol altında
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 95 hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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