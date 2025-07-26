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        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:05
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve 412 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Ketenlik köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

        Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

        - 2 mahalle ve 1 köy daha tahliye edildi

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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