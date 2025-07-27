GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için karadan çalışmaları devam ediyor.

Uşak Valisi Naci Aktaş da zarar tespit çalışmalarının sürdüğü köyleri ziyaret etti. Yangın bölgesindeki ekiplerden bilgi alan Aktaş, vatandaşın taleplerini dinledi.

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır kullanılamaz hale geldi, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan telef oldu.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katıldı.

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