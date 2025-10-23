Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 00:37 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Erhan Özkan (46), Derbent Mahallesi D-300 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda arızalanan 42 AAL 898 plakalı tırını tamir etmek istedi.

        Bu sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Özkan, sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

        Özkan'ın cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Buna anlam vermek zor!"
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”

        Benzer Haberler

        Uşak'ta 20 firari hükümlü yakalandı
        Uşak'ta 20 firari hükümlü yakalandı
        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta evinde kaçak sigara malzemeleri bulunan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta evinde kaçak sigara malzemeleri bulunan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta meslek yüksekokulu ile sağlık müdürlüğü ve aile sağlığı merkezinin...
        Uşak'ta meslek yüksekokulu ile sağlık müdürlüğü ve aile sağlığı merkezinin...
        Uşakspor koltuktan oldu
        Uşakspor koltuktan oldu
        Uşak'ta CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Uşak'ta CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı