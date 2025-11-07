Habertürk
        Uşak Haberleri

        Uşak Valisi Aktaş, kentteki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi

        Uşak Valisi Naci Aktaş, ekim ayında kentteki güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdi.

        Giriş: 07.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:17
        Uşak Valisi Aktaş, kentteki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Uşak Valisi Naci Aktaş, ekim ayında kentteki güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdi.

        Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, bu dönemde kentte 401 olayın meydana geldiğini söyledi.

        Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranının yüzde 99, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 71,2 olduğunu ifade eden Aktaş, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 179 hükümlünün yakalandığını belirtti.

        Aktaş, ekiplerin denetimleri ve uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

        Trafik ekiplerinin ekim ayında 56 bin 970 aracı denetlendiğini aktaran Aktaş, 9 bin 590 araca işlem yapıldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı

