Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Uşak'ta tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.D. (49) yönetimindeki 64 KA 984 plakalı tır, Aktaş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
