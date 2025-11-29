Uşak'ta 4 inekle hayvancılığa başlayan genç mühendis çiftliğini kurdu

MEHMET ÇALIK - Uşak'ta üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin bıraktığı hayvancılığı sürdürmek için köyüne dönen ziraat mühendisi Muhammet Ali Yılmaz, devlet desteğiyle 4 inekle başladığı işi 45 büyükbaşa çıkararak kendi çiftliğini kurdu.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 2020 yılında mezun olan 31 yaşındaki Yılmaz, ailesinin bıraktığı büyükbaş hayvancılığı devam ettirme kararı aldı.

İşe başlamak için araştırmalar yapan Yılmaz, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Projesi onaylandıktan sonra hak kazandığı hibe desteğiyle 4 inek alan Yılmaz, ailesinden kalan Susuzören köyündeki ahırda üretime başladı.

Faizsiz kredi imkanlarından faydalanarak hayvan sayısını 28'e çıkaran Yılmaz, daha büyük bir yerde üretime devam etmek için 2024 yılında aynı köyde 700 metrekarelik bir alan kiraladı.

Gerekli çalışmalarının ardından burayı üretime uygun hale getiren Yılmaz, tesisinde 45 büyükbaş hayvana ulaştı.

"Hayvan hastalıklarına karşı çok büyük aşama kaydettim. Koruyucu hekimliği öğrendim. Aşılama programlarını yapmaya başladım. Bu sayede çiftliğimdeki hastalık oranı neredeyse sıfıra indi. Var olan arazilerimizde babam sadece arpa, buğday ekimi yapıyordu. Bunu da geleneksel yöntemlerle yaptığı için verimler biraz daha düşük kalıyordu. Bunun için arazilerimin yarısına kesif yem için arpa ektim. Geri kalan kısmına da yeşil ot olan tritikale bitkisini ektim. Böylece çiftliğimdeki kaba yem ihtiyacı için dışa olan bağımlılığımı neredeyse bitirdim. Arpa ihtiyacımı da daha verimli bir çeşit ekerek yılda 17-18 ton olan üretimi 26 tonlara kadar çıkardım."

Üniversitede aldığı eğitimler sayesinde üretimini arttırmak ve hayvanların hastalıklarının önüne geçmek için çalışmalar yaptığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

Ailesinin başlarda bu işi yapmasını istemediğini, çevresindekilerin de "sen mühendissin, hayvan dışkısı mı atacaksın" diyerek tepki gösterdiğini anlatan Yılmaz, buna rağmen yoluna devam ettiğini belirtti.

Aldığı desteklerin kendisini bu işe başlaması için cesaretlendirdiğini vurgulayan Yılmaz, 250 bin liralık hibe desteğinin yanı sıra sıfır faizli yaklaşık 1,5 milyon liralık krediyle hayvan sayısını arttırdığını ifade etti.

İşini severek yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Evet ben bir mühendisim ama başlangıçlar küçük adımlarla oluyor. Küçük adımla ben üretime başladım ve şu an geldiğim konum ortada. Allah yardım ediyor. Gençlere tavsiyem, evde boş boş oturmaktansa ufak da olsa bir üretime katılmaları. Hayvancılık kaçınılması gereken bir sektör değil. Tam anlamıyla 2025 yılında bilimle ve teknolojiyle birlikte daha kolay ve daha çok para kazanılabilir bir sektör haline geldi." dedi.