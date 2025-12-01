Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 4 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 46 yeşil reçeteye tabi hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
