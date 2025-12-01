Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 4 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 46 yeşil reçeteye tabi hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

