        Uşak Haberleri

        Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulundu

        Uşak'ta kanalizasyon hattında cenin bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:18
        Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulundu
        Uşak'ta kanalizasyon hattında cenin bulundu.

        Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta kanalizasyon hattının tıkandığı ihbarı üzerine Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        Tıkanıklığı gidermek için rögar kapağını açan ekipler, kanalizasyonda cenin olduğunu fark etti.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kanalizasyonda yapılan çalışmanın ardından ekiplerce çıkartılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

