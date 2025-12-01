Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyonda yapılan çalışmanın ardından ekiplerce çıkartılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Tıkanıklığı gidermek için rögar kapağını açan ekipler, kanalizasyonda cenin olduğunu fark etti.

Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta kanalizasyon hattının tıkandığı ihbarı üzerine Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

