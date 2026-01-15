Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 30 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, 28 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.