        Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:24
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 30 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, 28 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

        Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

