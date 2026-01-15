Habertürk
        Uşak Valisi Aktaş, güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı

        Uşak Valisi Aktaş, güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı

        Uşak Valisi Naci Aktaş, 2025 yılında kentte kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,5 olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:42 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:42
        Uşak Valisi Aktaş, güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı
        Uşak Valisi Naci Aktaş, 2025 yılında kentte kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,5 olduğunu söyledi.


        Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, 2025'te polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen olaylar ile operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kentte geçen yıl 4 bin 678 olay meydana geldiğini belirten Aktaş, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,5, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 86,5 olarak kaydedildiğini ifade etti.


        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1535 hükümlünün yakalandığını aktaran Aktaş, uyuşturucu operasyonlarında 1468 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 271'inin tutuklandığını, 1012 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını söyledi.

        Aktaş, 2025 yılında trafik ekiplerince 731 bin 223 aracın denetlendiğini, 108 bin 350 araca cezai işlem uygulandığını kaydetti.

        Yıl boyunca özellikle abartı egzoz kullanan, drift atan, araçta yüksek sesle müzik dinleyen, saygısız ve tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Aktaş, bu kapsamda toplam 22 milyon 725 bin 835 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

        Bu yıl da polis ve jandarma bölgelerinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirten Aktaş, vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yapan ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

