Bankacılığı bırakıp ‘arıcı’ oldu Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bankacılığı bırakıp ‘arıcı’ oldu Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor

İHA

Uşak'ta yaşayan girişimci kadın, üretime katkı sunabilmek için 12 yıl yaptığı bankacılığı bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı. 200 kovan arıyla yılda 3 buçuk ton üretim yapan genç kadının hedefi ise dünyaya açılabilmek.

Bankacılığı bırakıp ‘arıcı’ oldu Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor

Uşak’ta yaşayan girişimci kadın, üretime katkı sunabilmek için 12 yıl yaptığı bankacılığı bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı. 200 kovan arıyla yılda 3 buçuk ton üretim yapan genç kadının hedefi ise dünyaya açılabilmek.
Uşak’ta yaşayan Sevgi Demir Yılmaz (37), 12 yıl yaptığı bankacılık mesleğini bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı. Kadın olarak üretimin içinde olmak gerektiğini belirten Yılmaz, 40 kovan arıyla başladığı işinde 200 kovan arıya ulaştı. Karahallı ilçesi Paşalar köyünde yaptığı arıcılık ile adından söz ettiren Yılmaz, yılda ise 3 buçuk ton üretim yapıyor. Tüm arı ürünlerinin üretimini yaptıklarını söyleyen Yılmaz, ürünlerini yurdun dört bir yanına ulaştırıyor. Yılmaz, babası ve zaman zaman ablasının yardımıyla yaptıkları işte kaliteye önem verdiklerini belirterek, hedefinin ise ihracat yapabilmek olduğunu kaydetti.

“Babamdan devraldık”
Hayatı boyunca doğa ile iç içe olmak istediğini kaydeden Sevgi Demir Yılmaz, “Hayat beni bir şekilde bankacılığa itti. Uzun yıllar orada çalıştım fakat üretime katkımız yoktu. Her zaman kadınlar olarak üretimin içinde olmak gerektiğini düşündüm. O yüzden arıcılık da babamın başlattığı ve bizim çocukları olarak devraldığımız yakın bir sektördü” dedi.

“Hedefimiz doğal ve gerçek olandan uzaklaşmamak”
Yaptıkları işte en önem verdikleri şeyin kalite olduğunun altını çizen Yılmaz şunları söyledi:
“Başladığımızda 40 kovan civarında arımız vardı şu an 200 kovanın üzerinde arımız var. Yıllık üretim potansiyelimiz 3 buçuk tonun üzerinde. Hedefimiz, kalitemizi bozmadan gerçek baldan ve doğal gıdadan uzaklaşmayarak, üretim kapasitemizi artırıp ihracata kadar gitmeyi planlıyoruz.”

“Arılarla olmak terapi gibi”
Toprakla ve doğayla olmanın kendisini mutlu ve enerjik hissettirdiğini kaydeden Yılmaz, “Uyuyup uyandığınızda kendinizi çok zinde hissediyorsunuz. Özellikle arıların vermiş olduğu terapiyle daha sağlıklı hissediyorsunuz. İnsanlara sağlık sunmanın ve kendimizin üretiyor olmasının oldukça olumlu etkileri var. Stresten uzak mutlu bir hayatımız var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ın en ünlü termal tesisi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak ‘Hamam Boğazı’ termal tesisi yeniden hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Uşak’ın en ünlü termal tesisi, yeniden ...
65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X