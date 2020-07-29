Banaz OSB kuruluş protokolü imzalandı Vali Kocabıyık, "Yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Banaz OSB kuruluş protokolü imzalandı Vali Kocabıyık, "Yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur"

İHA

Uşak'ta dördüncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak, Banaz OSB Kuruluş Protokolü imzalandı.

Banaz OSB kuruluş protokolü imzalandı Vali Kocabıyık, "Yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur"

Uşak'ta dördüncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak, Banaz OSB Kuruluş Protokolü imzalandı.
Uşak Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Banaz Kaymakamı ve Uşak Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir katıldı. Düzenlenen törende konuşan Vali Funda Kocabıyık, Uşak genelinde ekonomik büyümeye katkı sağlayan sanayi ve ticaret alanlarındaki faaliyetlerin daha ileri bir seviyeye çıkması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, yapılan yatırımlar ile üretimde ve istihdamda artış yaşandığını ifade etti. İlde 3 organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Kocabıyık, "Uşak OSB, Uşak Deri (Karma) OSB ve Karahallı OSB’de birçok işletme yer almakta ve bu işletmeler ekonomimize ciddi katkılar sağlamaktadır. Uşak OSB’de parsel doluluk oranı yüzde 99, Uşak Deri (Karma) OSB’de parsel doluluk oranı yüzde 100 ve Karahallı OSB’de parsel doluluk oranı yüzde 49’dur. Bu sebeple yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Uşakİzmir kara yoluna cepheli, ürün pazarlama, ham madde ve iş gücü temini açısından avantajlar sağlayabilecek Banaz OSB’nin kurulmasına yönelik çalışma başlatıldığını yineleyen Kocabıyık, "İlimizde bulunan ve yatırım arayışında olan sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenilen Banaz OSB’nin; İzmir limanına ve elektrik dağıtım hatlarına yakın olması, doğal gaz hattının bu bölgeden geçmesi ve nakliyatın, çok yakında hizmete geçmesi planlanan hızlı tren ve diğer tren yolu ile gerçekleştirebilme imkânının olması yatırımcılar için pozitif etkenlerdir. Bölgemize yeni yatırımların çekilmesi ile yeni iş olanakları yaratılarak istihdama katkı sağlanacaktır. Ayrıca, firmaların daha iyi koşullarda üretim yapması, planlı sanayi parselleri üreterek girişimcilerin bu nitelikteki parsel taleplerinin en ekonomik ve uygun koşullarda karşılanması, ortak kullanım alanları ile işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması, üretim seviyesinde ve kalitesinde artış sağlanması amaçlanmaktadır.
Banaz ilçemizde Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için çalışmalarımız planlı ve hedeflenen şekilde devam etmektedir. Bugün burada Banaz OSB’nin kuruluş protokolünü imzaladık. Çalışmaların tamamlanması ile ilimiz dördüncü sanayi bölgesine kavuşmuş olacak.İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Konuşmanın ardından Vali Kocabıyık, Banaz OSB Kuruluş Protokolü'nü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler ...
Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tırla ...
İnci: “Altın paniği sevmez” Gram altın haftaya 430 TL fiyatla başladı
YEREL HABERLER İnci: “Altın paniği sevmez” Gram altın haftaya 430 TL ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X