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İsmail Güneş, Uşaklılara müjdeyi verdi Güneş, “Uşak’ta sağlıkta her hangi bir ihtiyacımız olmayacak”

İHA

İsmail Güneş, Uşaklılara müjdeyi verdi Güneş, “Uşak’ta sağlıkta her hangi bir ihtiyacımız olmayacak”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Uşak Milletvekili İsmail Güneş, hizmete girecek olan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını incelemelerde bulundu.

Güneş, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamalarda, Uşaklı vatandaşlara, sağlık tesisleri konusunda müjdeler verdi. İsmail Güneş, beraberindeki heyetle birlikte 8 kattan oluşan ve yapımı 115 milyon TL’ye mahal olan yeni ek binada bütün odaları inceledi ve odalar hakkında bilgiler verdi. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili İsmail Güneş, Uşaklı vatandaşlara adeta artarda müjdeler verdi. İsmail Güneş yaptığı açıklamalarda, “Sağlık tesisleri anlamında Karahallı devlet hastanesi bitti. Onu da önümüzdeki günlerde açacağız. Diğer taraftan geçen sene, iki tanesi Uşak merkezde, bir tanesi Banaz’da bir tanesi Sivaslı’da olmak üzere 4 tane toplum sağlık merkezi bitti, onları da hizmete açacağız. Ulubey Devlet Hastanemizin temelini attık. Sivaslı Devlet Hastanemiz var, onun da ihalesi yapıldı, sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Uşak Diş Fakültesi için hem eğitim görebilecekleri hem de uygulama yapabilecekleri bir diş hastanesini yatırıma alıyoruz. İnşallah bunu da yaptığımız zaman Uşak’ta sağlıkta her hangi bir ihtiyacımız olmayacak” ifadelerini kullandı.
Milletvekili İsmail Güneş’e incelemeler sırasında AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcısı Ufuk Kuşçuoğlu ve hastane heyeti eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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