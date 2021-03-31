Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısı yapıldı Danışma Kurulu ortak akılla başarıyı yakalamayı hedefliyor

Uşak Üniversitesince sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere ilde ki kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden oluşan danışma kurulu oluşturuldu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında oluşturulan ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Ticaret Borsası, KOSGEB, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BilimSanayi Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İŞKUR Uşak İl Müdürlüğü, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Zafer Kalkınma Ajansı temsilcilerinin yer aldığı kurul ilk toplantısını yaptı.

Rektör Prof. Dr. Savaş toplantıda amaçlarının ortak akıl ile hareket ederek başarıyı yakalamak olduğunu söyledi.

Rektör Savaş, “Eğitim öğretim kalitesini daha da artırmak, yenileşim ve girişimcilik odaklı ARGE faaliyetlerini güçlendirmek, Deri, Tekstil ve Seramik alanında bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve tercih edilebilirliği arttırmak, toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini arttırmak, Uşak Üniversitesi akademik birimlerinde uygulanan programların sektör ve ilgili kurumların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarım ve revizyon yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, yılda iki kez toplanacak kurulda alınacak kararların en alt birimlere kadar iletileceğini ve onların da görüş ve önerilerinin alınacağını ifade etti.

Toplantıda; başarılı öğrencilerin şehirde istihdamının sağlanması, staj ve iş yeri eğitiminin verilmesi, üniversitenin araştırma performansının sektör ihtiyaçları ile uyumunun değerlendirilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve artırılması, üniversite kampüsünü şehir ile kaynaştırılması ve halkın üniversite imkanlarından daha fazla yararlanması konuları istişare edildi.

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