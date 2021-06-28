Uşağın yeni gözdesi; Dereboyu Çayı İHA haberinden sonra Dereboyu Çayı gündem oldu

Bir çok tarihi yere sahip olan Uşak, gizli kalmış güzelliklerinden birisi olan Dereboyu Çayı ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Aile ve doğaseverlerin tercih ettiği çaya gelen vatandaşlar bir daha gelmek istiyor.

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