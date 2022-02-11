Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı
Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.