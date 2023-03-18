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Uşak'ta gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Uşak'ta bir gece kulübünde çalışan iki garson arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklanarak ağır yaralanan 31 yaşındaki Mustafa Boral, hastanede hayatını kaybetti

Uşak'ta gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü
AA

Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde çalışan Ö.A. (23) ile Mustafa Boral (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Boral bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Boral, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ö.A. gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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