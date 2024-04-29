Uşak'ta kamyonun çarptığı yaya öldü
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Y.H. yönetimindeki kamyon, Güre köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife Karakoç'a (77) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karakoç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakoç'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.