Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden Uşak'a gitmekte olan Osman Ünal'ın (58) kullandığı korsan taksi Uşak-İzmir kara yolunun 10. kilometredeki Çınarcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek (41) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada, sürücüler ile Ali Yıldırım (41),Hatice Özkan (73),Kadir Karaköse (58),Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun (58) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Havva Kart ile Mahmut Karakoyun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YORUMLAR