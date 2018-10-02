Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984'de İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Ushan Çakır, Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alarak gündeme geldi. Peki, Ushan Çakır kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...
USHAN ÇAKIR KİMDİR?
Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984'de İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır bir çok dizi, tiyatro oynamasının yanı sıra çok sayıda seslendirme sahnelerinde yer almıştır. Özellikle Kurt Seyit ve Şura dizisinde Celil karakteri ile oyunculuk başarısını ikiye katlayan Ushan Çakır dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Şu sıralar Star Tv ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Emre karakterini canlandıran Ushan Çakır seyirci tarafından tam not almıştır.
UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ
Son olarak atv ekranlarında yayınlanan ve ömrü kısa süren Masum Değiliz dizisinde oynayan Ushan Çakır’ın dizinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ushan Çakır’ın dizide Merve'nin yeni aşkını oynayacağı iddialar arasında. Merve’ye platonik bir şekilde tutulan Edip’in de ölmesinden sonra, görünen o ki senaristler Merve’ye yeni bir aşk için imkan tanıyacak.
USHAN ÇAKIR'IN FİLMOGRAFİSİ
|2005
|Belalı Baldız
|Barış
|2006
|Başka Semtin Çocukları
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|2008-2009
|Gece Gündüz
|Yavuz/Damat Ferit
|2011
|Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
|Okan
|2011
|Dedemin İnsanları
|Büyük Ozan
|2012
|Uzun Hikaye
|Mustafa
|2011-2012
|Leyla ile Mecnun
|Arda
|2013
|20 Dakika
|Özgür
|2014
|Kurt Seyit ve Şura
|Celil Kamilof
|2015
|Kara Ekmek
|Çetin
|2016
|Muhteşem Yüzyıl Kösem
|Hezarfen Ahmed Çelebi
|2017
|Kara Yazı
|Mehmet
|2018
|Masum Değiliz
|Volkan
|2018-günümüz
|Ufak Tefek Cinayetler
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