Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984'de İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Ushan Çakır, Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alarak gündeme geldi. Peki, Ushan Çakır kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984'de İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır bir çok dizi, tiyatro oynamasının yanı sıra çok sayıda seslendirme sahnelerinde yer almıştır. Özellikle Kurt Seyit ve Şura dizisinde Celil karakteri ile oyunculuk başarısını ikiye katlayan Ushan Çakır dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Şu sıralar Star Tv ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Emre karakterini canlandıran Ushan Çakır seyirci tarafından tam not almıştır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ

Son olarak atv ekranlarında yayınlanan ve ömrü kısa süren Masum Değiliz dizisinde oynayan Ushan Çakır’ın dizinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ushan Çakır’ın dizide Merve'nin yeni aşkını oynayacağı iddialar arasında. Merve’ye platonik bir şekilde tutulan Edip’in de ölmesinden sonra, görünen o ki senaristler Merve’ye yeni bir aşk için imkan tanıyacak.

USHAN ÇAKIR'IN FİLMOGRAFİSİ

2005 Belalı Baldız Barış 2006 Başka Semtin Çocukları 2008-2009 Gece Gündüz Yavuz/Damat Ferit 2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Okan 2011 Dedemin İnsanları Büyük Ozan 2012 Uzun Hikaye Mustafa 2011-2012 Leyla ile Mecnun Arda 2013 20 Dakika Özgür 2014 Kurt Seyit ve Şura Celil Kamilof 2015 Kara Ekmek Çetin 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Hezarfen Ahmed Çelebi 2017 Kara Yazı Mehmet 2018 Masum Değiliz Volkan 2018-günümüz Ufak Tefek Cinayetler

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