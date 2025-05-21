Üsküdar Belediyesinden haciz açıklaması

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi'nin "Gazze'ye insani yardım koridoru açılması" hakkında grup önerisinin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gazze'de bir soykırım yaşandığını belirterek, Meclis'te Filistin konusunda bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bunun üzerine, Meclis tarafından bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

TBMM tarafından nisan ayında İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Resmi olarak parlamentoların işin içerisinde olduğu bir inisiyatifi başlattık. O toplantıda alınan karar gereğince bu parlamentoları, bu ülkeleri genişleterek mümkün olduğu kadar çoğaltmaya gayret ediyoruz. İnanır mısınız neredeyse bütün uluslararası toplantılarda, Meclis Başkanı olduğum bütün toplantılarda, Cumhurbaşkanımızın katıldığı bütün uluslararası toplantılarda konu ne olursa olsun biz mutlaka meseleyi Gazze'deki insanlık suçlarına, bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırıma çekiyor ve çok şiddetli bir şekilde fikirlerimizi orada dile getirmeye gayret ediyoruz. TBMM olarak kendimize, kendinize haksızlık yapmayın. TBMM bu anlamda küresel bir inisiyatifin öncülüğünü yapmıştır. Temenni ederiz ki inşallah diğer ülkeler de bu işe çok sıkı sarılır. Gazze'deki meseleler hallolduktan sonra da Allah'ın izniyle önümüzde yeni bir dönem var. Zor bir siyasi mücadele dönemi var. Uluslararası parlamentonun bu siyasi mücadelede Filistin halkının yanında yer almasını sağlayacağız."