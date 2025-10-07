Üsküdar nerede? Üsküdar hangi şehirde, ilde, bölgede?

Üsküdar; kültürel mirası, dini yapıları, sahil şeridi ve boğaz manzarasıyla öne çıkan bir ilçedir. Şehrin kalabalığına rağmen huzurlu atmosferini korumayı başarmış nadir ilçelerden biridir. Sahip olduğu tarihi doku, merkezi konum ve özgün yapıyla bulunduğu şehirde sevilen yerleşim noktalarındandır. Kız Kulesi’nden Validebağ Korusu’na kadar uzanan doğal ve tarihi güzellikleriyle her dönem ilgi çekmeye devam etmiştir. Peki Ünye hangi şehirde?

ÜSKÜDAR NEREDE?

Üsküdar nerede? Söz konusu ilçe, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde yer alır. İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda ve deniz kıyısında yer alır. Karşısında Beşiktaş ve Eminönü ilçeleri vardır. Bu anlamda Üsküdar, bir İstanbullunun mutlaka ziyaret ettiği yerler listesinde baş sıradadır. Aynı zamanda ilçe, Boğaz’ın iki yakasını birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktasıdır.

ÜSKÜDAR HANGİ ŞEHİRDE?

Üsküdar hangi şehirde yer alıyor? İstanbul iline bağlı olan Üsküdar, Anadolu Yakası kuzeybatı bölümünde konumlanır. Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye ve Kadıköy’e yakın bir konumdadır.