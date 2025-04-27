Üst düzey CIA yetkilisinin oğlu Ukrayna'da öldü

Bağımsız Rus medyası tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Rus ordusu için sözleşmeli olarak çalışarak savaşan ve Ukrayna'nın doğusunda 2024 yılında ölen 21 yaşındaki Michael Alexander Gloss'un üst düzey bir CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkilisinin oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Hayatını kaybeden Michael Alexander Gloss

Ailesi tarafından yayınlanan bir ölüm ilanında, "Asil kalbi ve savaşçı ruhuyla Michael, 4 Nisan 2024'te Doğu Avrupa'da trajik bir şekilde öldürüldüğünde kendi kahramanlık yolculuğunu oluşturuyordu" ifadeleri kullanıldı. Gloss'un Şubat 2024'te CIA'in dijital inovasyon müdür yardımcısı olarak atanan Juliane Gallina'nın oğlu olduğu belirtildi.

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iStories'e göre Gloss, Şubat 2022'den bu yana Rus ordusuyla sözleşme imzalayan bin 500'den fazla yabancıdan biri. iStories'in sızdırılan verilerine göre, Gloos Eylül 2023'te sözleşme imzaladı ve Aralık 2023'te cephede çatışmalara katıldı.

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