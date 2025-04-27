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        Haberler Dünya Üst düzey CIA yetkilisinin oğlu Ukrayna'da öldü | Dış Haberler

        Üst düzey CIA yetkilisinin oğlu Ukrayna'da öldü

        Bağımsız Rus medyası tarafından yapılan bir araştırmaya göre, üst düzey bir CIA yetkilisinin oğlu olduğu tespit edilen 21 yaşındaki Michael Gloss, 2024 yılında Rus ordusu için sözleşmeli olarak savaşırken Ukrayna'nın doğusunda öldü. Gloss'un 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a yardım çalışmalarına destek için geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:05
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        Üst düzey CIA yetkilisinin oğlu Ukrayna'da öldü
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        Bağımsız Rus medyası tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Rus ordusu için sözleşmeli olarak çalışarak savaşan ve Ukrayna'nın doğusunda 2024 yılında ölen 21 yaşındaki Michael Alexander Gloss'un üst düzey bir CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkilisinin oğlu olduğu ortaya çıktı.

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        Hayatını kaybeden Michael Alexander Gloss

        Ailesi tarafından yayınlanan bir ölüm ilanında, "Asil kalbi ve savaşçı ruhuyla Michael, 4 Nisan 2024'te Doğu Avrupa'da trajik bir şekilde öldürüldüğünde kendi kahramanlık yolculuğunu oluşturuyordu" ifadeleri kullanıldı. Gloss'un Şubat 2024'te CIA'in dijital inovasyon müdür yardımcısı olarak atanan Juliane Gallina'nın oğlu olduğu belirtildi.

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        iStories'e göre Gloss, Şubat 2022'den bu yana Rus ordusuyla sözleşme imzalayan bin 500'den fazla yabancıdan biri. iStories'in sızdırılan verilerine göre, Gloos Eylül 2023'te sözleşme imzaladı ve Aralık 2023'te cephede çatışmalara katıldı.

        DEPREMİN ARDINDAN HATAY'A YARDIMA GELMİŞTİ

        Gloss'un Rusya'ya giderek orduya katılmadan önce 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a geldiği ve buradaki yardım faaliyetlerine destekte bulunduğu da öğrenildi.

        Guardian'da yer alan habere göre, üniversitede Gloss, cinsiyet eşitliği ve iklim protestolarına aktif olarak katılıyordu. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a yardım çalışmalarına destek olmak için geldiği belirtildi.

        Ayrıca habere göre, ABD'nin İsrail'e ve Gazze'deki savaşa verdiği destek nedeniyle giderek daha fazla öfkelenmeye başlamıştı. Gloss'un Türkiye'deyken Rusya'ya gitme isteğini dile getirmeye başladığı iddia edildi.

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