Usta oyuncu Ahmet Gülhan vefat etti

Öğrenciliği sırasında Milli Türk Talebe Birliği'ne girdi. İcra Konseyi Başkanı olarak tiyatro ve spordan sorumlu idi. Tiyatroya başlaması, öğrenciliği sırasında rahatsızlanan bir oyuncunun yerine 'Duvarların Ötesinde' adlı oyunda sahneye çıkması ile oldu. Öğrenci tiyatrosunda amatör olarak oyunculuğa devam etti. Onu izleyen Cahide Sonku'nun teklifi ile Cahit Irgat ile kurdukları Turne Tiyatrosu'nda 'Taşra Kızı' adlı oyunla profesyonel oyunculuğa başladı.
1965 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda ilk defa sahnelenen Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı oyununda rol aldı. 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi, 1978'de Haldun Taner ile Tef Kabare'yi kurdu.
1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan "Şüpheli Şemsettin" dizisinde canlandırdığı 'Şüpheli Şemsettin' karakteriyle de tanındı. Sinemada "Günahını Ödeyen Adam" (1969), "Sevgili Bebeklerim" (1987), "Suluboya" (2009), "Yeni Hayat" (2015), "Çalgı Çengi İkimiz" (2016), "Kardeşim Benim" (2016) adlı filmlerde oynadı. Tiyatroda mesleki örgütlenme için emek vermiş, tiyatro oyuncuları sendikası kuruluşunda rol almış; Tiyatro Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.