Usta oyuncu Ahmet Gülhan vefat etti

Duayen yönetmen ve oyuncu Ahmet Gülhan, yaşamını yitirdi. 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi kuran Gülhan, 85 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sağ sağlığı diliyoruz" denildi.

Gülümser Gülhan

Ahmet Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan da 14 Mart'ta hayata veda etmişti. Ahmet Gülhan; "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" sözleriyle acısını dile getirmişti.