Usta sanatçı Omar Faruk Tekbilek AKM’ye geliyor

Türkiye’nin yurt dışındaki fahri kültür elçisi olan usta sanatçı Omar Faruk Tekbilek, albümlerinde ve konserlerinde; ABD, İtalya Yunanistan, Ermenistan, Hindistan, Mısır, İsrail, Bulgaristan, İran, Senegal ve İspanya gibi birçok farklı ülke ve medeniyetten müzisyenle çalıştı.

Omar Faruk Tekbilek; birçok kıta ve ülkede verdiği konserlerle hayran kitlesini her gün genişletti. Bugüne kadar “Spy Game”, “8 mm”, “Crow” gibi birçok Filmde müziklerine yer verilmesi ile çok daha geniş bir müziksever kitlesi; Omar Faruk Tekbilek’in müziğiyle tanışma şansını elde etti.