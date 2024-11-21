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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Usta sanatçı Omar Faruk Tekbilek AKM’ye geliyor

        Usta sanatçı Omar Faruk Tekbilek AKM’ye geliyor

        Bağlama, ney, darbuka, zurna, bendir gibi birçok enstrümanı virtüöz derecesinde kullanabilen ve bütün toplumların kültürlerinin iç içe olduğunu kendisine misyon edinen usta sanatçı Omar Faruk Tekbilek - His Ensemble With String Quartet, 1 Aralık akşamı AKM'de müzikseverle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 09:03 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:03
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        AKM'ye geliyor
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        Türkiye’nin yurt dışındaki fahri kültür elçisi olan usta sanatçı Omar Faruk Tekbilek, albümlerinde ve konserlerinde; ABD, İtalya Yunanistan, Ermenistan, Hindistan, Mısır, İsrail, Bulgaristan, İran, Senegal ve İspanya gibi birçok farklı ülke ve medeniyetten müzisyenle çalıştı.

        Omar Faruk Tekbilek; birçok kıta ve ülkede verdiği konserlerle hayran kitlesini her gün genişletti. Bugüne kadar “Spy Game”, “8 mm”, “Crow” gibi birçok Filmde müziklerine yer verilmesi ile çok daha geniş bir müziksever kitlesi; Omar Faruk Tekbilek’in müziğiyle tanışma şansını elde etti.

        Doğu ve batı ezgilerini ustaca harmanladığı müziği ve hayat felsefesi ile dünya müzik sahnesinde emin adımlarla ilerleyen Tekbilek, kendi albümlerinin yanı sıra, Don Cherry, Karl Berger, Ginger Baker, Ofra Haza, Peter Erskine, Trilok Gurtu, Bill Laswell, Mike Mainieri, Michael Askill, Nusrat Fateh Ali Khan, Jai Uttal, Hossam Ramzy, Glen Velez, Jose Antonio Rodriguez, Glykeria, Mamak Khadem, Mark Eliyahu gibi birçok usta müzisyenle birlikte çalışmalar gerçekleştirerek, Türk müzisyen kimliğiyle adını dünya müzik arenasına yazdırdı.

        Omar Faruk Tekbilek - His Ensemble With String Quartet, 1 Aralık Saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda dinleyicisinin karşısına çıkacak.

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        #Omar Faruk Tekbilek
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