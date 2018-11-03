Utrecht - Den Haag maçı istatistikleri

Hollanda Eredivisie maçında Utrecht ile Den Haag, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Utrecht 15 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Den Haag 12 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Utrecht, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Den Haag, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 509. İddaa'da Utrecht kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Den Haag kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Utrecht önceki hafta VV Venlo mücadelesinde 1-0 kazandı.

Den Haag ise Roda karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Utrecht, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Utrecht, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Den Haag, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Den Haag, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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