Üvey annesini boğup sulama kanalına attı!

Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş'i araç içinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden üvey oğlu Özgür Keleş (20) tutuklandı, boşanma aşamasındaki eşi Y. Keleş (49) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Y. Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, eşinden boşanmaya karar verdiği öğrenildi. Şengül Keleş'in cenazesi dün Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarına teslim edildi.

Şengül Keleş´in yeğeni Uğur B.," Savcılıktan olayın nasıl olduğunu öğrenip, şüpheliler hakkında şikayetçi olacağız ve bu olayında sonuna kadar takip edeceğiz'' dedi.

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