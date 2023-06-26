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Haberler Gündem 3. Sayfa Üvey annesini boğup sulama kanalına attı!
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Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

Aksaray'da cansız bedeni sulama kanalında bulunan Şengül Keleş'in ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda tutuklanan Özgür Keleş, üvey annesini öldürüp sulama kanalına attığını itiraf etti

Üvey annesini boğup sulama kanalına attı!
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DHA

Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş'i araç içinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden üvey oğlu Özgür Keleş (20) tutuklandı, boşanma aşamasındaki eşi Y. Keleş (49) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA'nın haberine göre Laleli Mahallesi'nde cumartesi günü saat 21.00 sıralarında sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Y. Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Keleş ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, babası Y. Keleş de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, eşinden boşanmaya karar verdiği öğrenildi. Şengül Keleş'in cenazesi dün Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarına teslim edildi.

Şengül Keleş´in yeğeni Uğur B.," Savcılıktan olayın nasıl olduğunu öğrenip, şüpheliler hakkında şikayetçi olacağız ve bu olayında sonuna kadar takip edeceğiz'' dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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