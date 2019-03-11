Mersin'in Silifke İlçesi'nde, 5 Mayıs 2016 tarihinde, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde akılalmaz bir vahşet yaşanmıştı. Şizofreni tedavisi gören ve o dönem 21 yaşında olan Çağatay Taş (24),kendisini evlatlık alan üvey annesi Durdu Taş'ı (45) mutfak bıçağı ile öldürdü. Annesinin başını da bir poşete koyup evlerine 50 metre uzaklıktaki başka bir evin bahçe kapısına asan Çağatay Taş, yakalanıp tutuklandı.

Çağatay Taş ve onu evlat edinen üvey annesi Durdu Taş.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre katil zanlısı hakkında Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

"ZANLININ AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR"

Önceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI-CIA ajanı olarak çalışıyorum" şeklinde ifadeler veren Taş, sağlık kurullarınca düzenlenen 'zanlının akıl sağlığı yerindedir' raporunun ardından bugün görülen karar duruşmasında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.