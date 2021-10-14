Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi bu sene Diyarbakırlı çocukları keşfediyor. Ciner Grubu'nun desteğiyle daha önce Şırnaklı çocuklara umut olan UYAFA, bu sene Diyarbakır'a geldi.

KEŞFEDİLEN 50 ÇOCUĞA CİNER GRUBU'NUN DESTEĞİYLE MALZEME DAĞITILDI

Diyarbakır kent merkezinde seçmeler yapan UYAFA gözlemcileri, 500'ü aşkın çocuk arasından yetenekli 50 kişiyi seçti. İlk etapta kent merkezinde keşfedilen 50 çocuğa Ciner Grubu'nun desteğiyle spor malzemesi dağıtıldı. Yetenek avcıları bundan sonraki çalışmalarında ise Diyarbakır'ın ilçelerini köy köy gezerek kabiliyetli çocukları tespit edecek.

UYAFA'nın dokunuşu çocuklarla sınırlı değil... Aileler de çocuklarının çalışmalarını büyük heyecanla tribünlerde takip ediyor. Anne Zeynep Biber "Ben hiç kaçırmıyorum maçları. Çocuğum ne isterse ailecek arkasındayız. Evladımın hayali iyi bir yerlerde oynamak..." dedi.

Baba Vedat Erdoğan ise "Küçükken futbolcu olmak hayalimdi, benim olmadı bari çocuğumun olsun. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyoruz. Hiç olmazsa hayal ettikleri yere varırlar" ifadelerini kullandı.

UYAFA Diyarbakır İl Başkanı Özlem Ekmiş ise "UYAFA'nın asıl amacı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde dezavantajlı çocukları bulup gün yüzüne çıkarmak" diyerek çalışmaları anlattı.

12 yıldır çalışmalar yaptıklarını belirten UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek ise "Bizim projemiz 'Sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını ve suyunu israf etme' kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde lisans öncesi çocuklarımızla alakalı" ifadelerini kullandı.

UYAFA'yla birlikte ortak hareket ettiklerini vurgulayan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ise "Daha lisansı çıkmamış, 8-14 yaş arasında spora ilgi duyan, kabiliyetli çocuklarımızı keşfetmek istiyoruz" diyerek projenin amacını özetledi.

"AMACIMIZ BİLİNMEYEN ÇOCUKLARI BULMAK"

Trabzonspor, Göztepe, Altınordu gibi kulüplere oyuncular gönderdiklerini hatırlatan UYAFA Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Saraçoğlu ise "Amacımız bilinen çocukları değil, bilinmeyen çocukları açığa çıkarmak. Çok büyük kulüplerde oyuncularımız var. Başakşehir, Galatasaray, Altınordu gibi kulüplere oyuncular kazandırdık" diyor.

— T.C. Diyarbakır Valiliği (@dbakirvalilik) October 12, 2021

MİNİ TURNUVANIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Diyarbakır'da düzenlenen mini turnuvada ilk üçe giren çocuklara ödüllerini de Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu verdi. Karaloğlu, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile UYAFA, 500 yetenekli çocuk içerisinden 50 kişi seçti, dört takım oluştu. Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara ödüllerini verdik. Hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz hem UYAFA hem de sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK'TAN BARSELONA'YA

2018'de Şırnak'ta keşfedilen 16 çocuk, İspanya'daki uluslararası turnuvaya katılmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. 2019'da yine Şırnak'ta keşfedilen 16 çocuk Barcelona'da Avrupa ikincisi olmuştu.

Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Şırnak UYAFA Takımı, 2018'de 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı. 2 yıl önce ise grubunu 5'te 5 yaparak tamamlayan geleceğin yıldızları, Barselona'da penaltılarla ikincilik kupasını kaldırmıştı.