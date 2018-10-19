Uluslarası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu. Ciner Grubu'nun da sponsorları arasında olduğu UYAFA Şırnak takımı, finalde Danimarka'dan Dalum'u mağlup etti.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barcelona kentinde her yıl düzenlenen Costa Brava Turnuvası'na 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "13 yaş altı kategorisinde ülkemizi temsil eden Şırnak UYAFA takımımız, Danimarka’nın Dalum takımıyla yaptığı final karşılaşmasını penaltı atışlarıyla kazanarak şampiyon oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için başta Şırnak UYAFA takımı futbolcularımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şırnak UYAFA, normal süresi 0-0 biten final maçını penaltı atışları sonucu 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.