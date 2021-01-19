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Uyanış Büyük Selçuklu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Selçuklu dizisi 17. son bölüm...

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 17. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Batınililer ile ilgili flaş gelişmeler damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Selçuklu dizisi 17. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 17. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 18. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faysal, hakikatte Batıni davasını Şelemzar’a hâkim kılmak; görünürde İlteber ile akrabalık bağı kurup Şelemzar’daki ticari faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak ve Selçuklu’nun üzerine uyguladığı baskıdan kurtulabilmek için Turna ile evlenmek istemişti. Sahip olduğu maddi güçle de İlteber’i bu evliliğe ikna etmeyi başarmıştı. Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacaktır? İlteber’i bu evlilikten vazgeçirtecek olan sebep ne olacaktır?

Diğer taraftan yakın dostu Eynar’ı öldüren Sencer’den intikam almak için harekete geçen Markus, intikamı için Başulu’yu ağır yaralamıştı. Başulu, aldığı ağır yaradan ötürü kıyısına kadar geldiği ölümden kurtulabilecek midir?

Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah’tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı’nı kullanarak bir tuzak kurmuştu. Bu tuzak neticesinde Hasan Sabbah’ı yakalamış ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı. Hasan Sabbah içine düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Öte yandan Sencer, Başulu’nun intikamı için Markus’un peşine düşecektir. Selçuklu’nun ve dahi Sencer’in peşine düştüğü Markus, güçlenebilmek için nasıl bir yol izleyecektir? Bunun için Sabbah aracılığıyla Faysal ile nasıl bir ittifak kuracaktır?

Sencer, Faysal’ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus’la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenecek midir? Başulu’yu ağır yaralayan ve Korkut Bey’i şehit eden Markus’tan intikamını alacak mıdır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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