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Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı izle - Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 26. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak. Sevilen diziye bu hafta Tekiş ve Sencer ile ilgili gelişmeler damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı...

Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı izle - Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 26. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizide gözlerin çevrildiği yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah’ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu’dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu’nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu’nun kim olduğunu; onun Tapar’ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu’yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı.

Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş’i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş’in gizlediği okçular Melikşah’ı vuracak mıdır? Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas’ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş’in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya’yı Sencer’den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş’in suçunu ispatlayabilmek için Tomas’ı alıkoymayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar’a hâkim olmak isteyen Sabbah’ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk’ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk’ün Faysal’a cevabı ne olacaktır?

Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu’yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali’nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah’ın İslam Dünyası’ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?

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