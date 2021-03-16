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Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 25. son bölümünde; Tapar ile buluşmaya giden Başulu’yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna’nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna’nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah’ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu’dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu’nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu’nun kim olduğunu; onun Tapar’ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu’yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?
Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı.

Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş’i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş’in gizlediği okçular Melikşah’ı vuracak mıdır? Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas’ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş’in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya’yı Sencer’den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş’in suçunu ispatlayabilmek için Tomas’ı alıkoymayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar’a hâkim olmak isteyen Sabbah’ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk’ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk’ün Faysal’a cevabı ne olacaktır?

Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu’yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali’nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah’ın İslam Dünyası’ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?

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