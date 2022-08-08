UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 35. yeni sezon ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yeni sezonunda önemli değişikliklere gidilecek.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi de yaz aylarının gelmesiyle sezon finali ile dizi hakkında yeni dönem için radikal kararlar alındı. Sezon finalinin ardından yeni yayın döneminde, dizide büyük değişiklikler yapılacak. Dizinin senaryosu ve mevcut oyuncuları değişecek. Yeni yayın döneminde Sultan Melikşah dönemi işlenmeyecek.