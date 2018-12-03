Hava durumu uyarısı: Sel, don ve buzlanma! İşte, Meteoroloji bölge bölge ve İstanbul hava durumu
03.12.2018 - 08:08 | Güncelleme:
Meteoroloji tarafından tarafından haftalık ve "hava durumu" tahmin raporları ve günlük son dakika hava durumu uyarıları yayımlandı. Buna göre Antalya ve batı ilçelerinde akşama doğru kuvvetli sağanak yağış beklenirken vatandaşlar sele karşı uyarıldı. Doğu Anadolu'da ise don ve buzlanmaya karşı vatandaşlar tedbirli olmaya davet edildi. İşte Meteoroloji bölge bölge ve İstanbul hava durumu raporu...
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM (HAVA DURUMU 3 ARALIK)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ise; Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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SEL VE DON UYARISI
Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, güney ve iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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İSTANBUL HAVA DURUMU (BUGÜN) 3 ARALIK PAZARTESİ
İstanbul il geneli için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; gün içerisinde hissedilen en yüksek sıcaklığın 14 en düşük sıcaklığın ise 11 derece dolaylarında olması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta yağışlı havanın hakim olduğu il genelinde 3 Ralık Pazartesi günü parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
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