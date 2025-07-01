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        Haberler Yaşam Uydu cihazı takılan kaplumbağa 'Soli' denize bırakıldı

        Uydu cihazı takılan kaplumbağa 'Soli' denize bırakıldı

        Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, uydu vericisi takılan ve 2 yıl boyunca gittiği yerlerle ilgili veri akışı sağlayacak olan projenin 4'üncü yeşil deniz kaplumbağası 'Soli' denize bırakıldı. Daha önce gönderilen kaplumbağalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Serap Ergene, "İlk gönderdiğimiz iki tanesi Mısır tarafına doğru giderken, 'Atlas' tam tersine Susanoğlu tarafına doğru gitti" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:50
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        Uydu cihazı takılan kaplumbağa 'Soli' denize bırakıldı
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        Mersin'in Mezitli ilçesindeki Pompei Sahili'nde, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen törenle ‘Soli' isimi verilen ve projenin 4'üncü yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

        Kaplumbağanın üzerine yerleştirilen uydu vericisi sayesinde yaklaşık 2 yıl boyunca izlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

        İkisi geçtiğimiz yıl, biri ise 10 gün önce olmak üzere üç yeşil deniz kaplumbağası aynı proje kapsamında denize bırakılmıştı.

        ‘Soli' ise bu bilimsel takip projesinin dördüncü kaplumbağası oldu. Nesli tehlike altında olan bu türün, projeyle denizlerdeki göç rotaları, beslenme alanları ve kışladığı bölgeler gibi yaşam alanlarına dair önemli bilimsel verilerin elde edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

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        "UYDUDAN GELEN SİNYALLER ARACILIĞIYLA İZLEYECEĞİZ"

        Proje hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene" Soli ismini verdiğimiz yeşil deniz kaplumbağasını uydudan gelen sinyaller aracılığıyla izleyeceğiz. Özellikle yeşil deniz kaplumbağası olsun, caretta caretta olsun fark etmeksizin uydu ile izlemek bize onların nerede beslendiği, hangi yolları kat ettiği, hangi bölgelerde çoğunlukla zaman geçirdikleri hakkında bilgi vermiş oluyor. Bu nedenle onların hangi bölgelerde bulunmuş olduğunu öğrenmemiz bize bir avantaj sağlıyor. Denizdeki bulundukları alanları korumak açısından önem arz ediyor. Bunlar nesli tehlike altında olan canlılar. Özellikle Yeşil deniz kaplumbağası hala nesli tehlikede olan canlılardan bir tanesi. Akdeniz, yeşil deniz kaplumbağaları için en önemli yuvalama alanlarından bir tanesini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

        "ATLAS GİTTİ, TAKİP EDİYORUZ"

        10 gün önce 3'üncü olarak gönderilen yeşil deniz kaplumbağası ‘Atlas' hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ergene, "Atlas gitti, takip ediyoruz, herhangi bir problem yok. İlk gönderdiğimiz iki tanesi Mısır tarafına doğru giderken, Atlas tam tersine Susanoğlu tarafına doğru gitti. Tekrar geri dönecek mi o tarafa doğru, bilmiyoruz. Şu anda takipteyiz" şeklinde konuştu.

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        #kaplumbağa Soli
        #Mersin
        #uydu cihazı
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