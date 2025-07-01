Uydu cihazı takılan kaplumbağa 'Soli' denize bırakıldı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Pompei Sahili'nde, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen törenle ‘Soli' isimi verilen ve projenin 4'üncü yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Kaplumbağanın üzerine yerleştirilen uydu vericisi sayesinde yaklaşık 2 yıl boyunca izlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

İkisi geçtiğimiz yıl, biri ise 10 gün önce olmak üzere üç yeşil deniz kaplumbağası aynı proje kapsamında denize bırakılmıştı.

‘Soli' ise bu bilimsel takip projesinin dördüncü kaplumbağası oldu. Nesli tehlike altında olan bu türün, projeyle denizlerdeki göç rotaları, beslenme alanları ve kışladığı bölgeler gibi yaşam alanlarına dair önemli bilimsel verilerin elde edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

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"UYDUDAN GELEN SİNYALLER ARACILIĞIYLA İZLEYECEĞİZ"

Proje hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene" Soli ismini verdiğimiz yeşil deniz kaplumbağasını uydudan gelen sinyaller aracılığıyla izleyeceğiz. Özellikle yeşil deniz kaplumbağası olsun, caretta caretta olsun fark etmeksizin uydu ile izlemek bize onların nerede beslendiği, hangi yolları kat ettiği, hangi bölgelerde çoğunlukla zaman geçirdikleri hakkında bilgi vermiş oluyor. Bu nedenle onların hangi bölgelerde bulunmuş olduğunu öğrenmemiz bize bir avantaj sağlıyor. Denizdeki bulundukları alanları korumak açısından önem arz ediyor. Bunlar nesli tehlike altında olan canlılar. Özellikle Yeşil deniz kaplumbağası hala nesli tehlikede olan canlılardan bir tanesi. Akdeniz, yeşil deniz kaplumbağaları için en önemli yuvalama alanlarından bir tanesini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.