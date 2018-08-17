Uyku öncesi cilt, saç, el ve ayak bakımı nasıl olmalı?
17.08.2018 - 17:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Sivilcesiz, bebeksi bir yüz, pamuk gibi saçlar, yumuşacık el ve ayaklar için uyumadan önce 15 dakikanızı ayırmanız yeterli! İşte uyumadan önce yapacağınız cilt, saç, el ve ayak bakımı önerileri..
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SU VE SABUNLA YIKAYIN
Cilt tipiniz nasıl olursa olsun, uyumadan önce yüzünüzdeki tüm makyajı ve kiri temizlemeniz şart. Cilt tipinize uygun bir sabun ya da likit temizleyici bu iş için yeterli.
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Cildinizi temizlerken önemli olan tek şey yumuşak ve yavaş hareketlerle kiri yüzünüzden arındırmanız. 30 saniye boyunca yüzünüzü ve boynunuzu yıkamanız kırışıklığın oluşmaması için önemli.
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CİLDİNİZİ ILIK SUYLA DURULAYIN
Cildinizi temizlerken her zaman ılık su kullanın. Ilık su, damarları harekete geçirerek kan akşını hızlandırır ve cildinizin her zaman taze bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olur.
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ILIK SUYUN ARDINDAN SOĞUK SUYA GEÇİN
Ilık suyla cildinizi duruladıktan sonra son adım olarak soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Soğuk su, cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olacak.
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YÜZÜNÜZÜ HAVLUYLA KURULAYIN
Cildinizi kirden arındırdıktan sonra temiz bir havlu kullanarak yukarı doğru hareketlerle yüzünüzü kurulayın. Yüzünüzü kurularken cildinize nazik davranmayı ihmal etmeyin. Havluyla yüzünüze sert dokunuşlar yaparsanız cildiniz tahriş olabilir.
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NEMLENDİRİN
Cildinizin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini mi istiyorsunuz? İhtiyacınız olan tek şey doğru nemlendiriciyi bulmak!
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Temizleme işleminin ardından cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile gerekli nem desteğini sağlayın. Nemlendirici kremler yerine doğal yağlar da kullanabilirsiniz. Ancak bu tip ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.
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PEELİNG YAPIN
Cildinizi gün boyu şehir temposunda kirleten ve bozan tüm dış etkenlerden peeling ile kurtulmak ve rahatlatmak mümkün. Bu taze his, hem daha rahat uyumanızı hem de cildinizi yenilemenizi sağlayacak.
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YÜZ MASKESİ UYGULAYIN
Gün boyu maske yapıp bekletme imkanınız olmayabilir. Gece ise bunun için en uygun zaman.
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Siz maskenizi bekletirken, telefonunuzla sosyal medyada turlayabilir; başucu kitabınızdan bir kaç sayfa okuyabilirsiniz.
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VÜCUT PEELİNGİ DE YAPABİLİRSİNİZ
Vücudunuzu da unutmayın tabii ki. Uyku öncesi rahatlatıcı bir banyo yapma ihtiyacı duyanlardansanız, bunu vücut bakım ürünlerinizi de kullanarak avantaja dönüştürün.
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SAÇLAR
Banyo demişken, saçları da unutmak yok. Saç bakım kürlerinizi uygulamak için gece harika bir zamandır.
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EL VE AYAK BAKIMI
El ve ayak bakımınızı uyguladıktan sonra nemlendirmek ve uyumak sizde masaj etkisi yaratacaktır.
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