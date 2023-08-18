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        Haberler Sağlık Uyku sırasında belirli kokulara maruz kalmak bilişsel işlevi önemli ölçüde artırıyor

        Uyku sırasında belirli kokulara maruz kalmak bilişsel işlevi önemli ölçüde artırıyor

        Hoşnut etmeyi sevdiğimiz tüm duyular arasında koku genellikle ihmal edilir. Ancak doğru kokular, beyninizin yaşlılıkta çalışmaya devam etmesi için tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 09:53
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        Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'deki araştırmacılar yakın zamanda, havayı kokularla zenginleştirmenin, hafıza ve karar vermeyi içeren nörolojik alanlar arasındaki kritik bağlantıyı güçlendirerek bilişsel performansı geliştirdiğine dair güçlü kanıtlar ortaya çıkardı.

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        Yaşları 60 ila 85 arasında değişen 43 erkek ve kadını kapsayan deneyleri, bilişsel gerileme ve bunama gibi durumların, her gece yatmadan önce yatak odasına farklı bir parfüm seçeneği yayılarak yavaşlatılabileceğini öne sürüyor.

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        Yaşlandıkça eski gri maddeyi uyarılmış halde tutmak, iyi bilişsel sağlığı korumak için hayati önem taşır. Bu sadece günlük bulmacalara ayak uydurmak anlamına gelmez, beynin kemirmesi için çevremizi her türden görüntü ve sesle süslemek anlamına gelir.

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        Diğer hayvanlar için, ortamı kokularla zenginleştirmenin, özellikle nörolojik bozukluklara insan benzeri semptomları olan hayvanları içeren testlerde nöroplastisiteyi uyardığı gösterilmiştir.

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        İnsanların da karmaşık bir 'koku manzarası' deneyimlemekten fayda sağlayabileceğine inanmak tam olarak zor değil. Fizyolojik olarak konuşursak, bilişsel yeteneğimiz azalmaya başlamadan önce kokuları algılama yeteneğimiz bozulur.

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        Nörobiyolog Michael Yassa, "Koku alma duyusu, beynin hafıza devrelerine doğrudan bağlı olma özel ayrıcalığına sahiptir" diyor.

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        "Diğer tüm duyular önce talamusa yönlendirilir. Aromaların anıları uyandırmada ne kadar güçlü olduğunu herkes çok eski zamanlardan beri deneyimlemiştir. Ancak, işitme engelliler için gözlük ve işitme cihazlarıyla tedavi ettiğimiz görme değişikliklerinden farklı olarak, koku kaybı için müdahale yok."

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        Bu tür bir duyusal uyarımla bilişsel gerilemenin kurtarılıp kurtarılamayacağını belirlemek için Yassa ve meslektaşları, araştırmaya katılan 20 kişiye gül, portakal, okaliptüs, limon, nane, biberiye ve lavanta kokuları içeren bir dizi doğal yağ verdi.

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        Aromatik yağlar, ortamı kokularla zenginleştirerek beynin çalışmasına yardımcı olabilir.

        Grubun geri kalanına eser miktarda koku içeren bir 'sahte' verildi. Tüm katılımcılardan, koku menülerinde dönüşümlü olarak altı aylık bir süre boyunca her gece iki saat boyunca evlerini parfümlemek için difüzörlü yağlardan birini kullanmaları istendi.

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        Daha sonra, altı aylık denemeden önce ve sonra gönüllülerin hafıza, sözel öğrenme, planlama ve dikkat değiştirme becerilerini karşılaştırmak için bir dizi nöropsikolojik test kullanıldı.

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        Şaşırtıcı bir şekilde, çeşitli kokulara maruz kalanlar ile kontrol grubundaki bireylerin verdiği yanıtlar arasında yüzde 226'lık net bir fark vardı. Beyinlerinin taranması ayrıca, test grubu içinde hafıza ve düşünme açısından kritik olan beyin bölgelerini birbirine bağlayan anatomide önemli bir değişiklik olduğunu ortaya çıkardı.

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        Tüm gönüllüler benzer şekilde akıl sağlığına sahip olduğundan, araştırmacılar şimdi sonuçların halihazırda bir dereceye kadar bilişsel kayıp teşhisi konmuş kişiler için geçerli olup olmadığını görmeyi hedefliyor.

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        Yaşınız veya ruh haliniz ne olursa olsun, ışıklar söndüğünde ve sessizlik çöktüğünde burnunuza yapacak bir şey vermek, geceleri zihninizi çalıştırmanın hiç de tatsız bir yolu değildir.

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        Bu araştırma Frontiers in Neuroscience'da yayınlandı.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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