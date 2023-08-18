Uyku sırasında belirli kokulara maruz kalmak bilişsel işlevi önemli ölçüde artırıyor

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"Diğer tüm duyular önce talamusa yönlendirilir. Aromaların anıları uyandırmada ne kadar güçlü olduğunu herkes çok eski zamanlardan beri deneyimlemiştir. Ancak, işitme engelliler için gözlük ve işitme cihazlarıyla tedavi ettiğimiz görme değişikliklerinden farklı olarak, koku kaybı için müdahale yok."

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Bu tür bir duyusal uyarımla bilişsel gerilemenin kurtarılıp kurtarılamayacağını belirlemek için Yassa ve meslektaşları, araştırmaya katılan 20 kişiye gül, portakal, okaliptüs, limon, nane, biberiye ve lavanta kokuları içeren bir dizi doğal yağ verdi.