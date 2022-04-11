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Haberler Sağlık Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16
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Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor

Bilim insanları, kalp hastalarında görülen uykusuzluk sorununun kalp krizi riskini yüzde 16 artırdığını tespit etti

Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16
Uykusuzluk yaşayan kalp hastalarında kalp krizi riski artıyor
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AA

UPI internet sitesinin haberine göre, bilim insanları, kalp rahatsızlıkları bulunan 1068 kalp hastasının verilerini yaklaşık 4 yıl boyunca inceledi.

Bilim insanları, uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, uykusuzluk sorunu bulunmayanlara göre, yüzde 16 oranında daha fazla kalp krizi görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılardan Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti.

Frojd, gözlem grubundaki kişilerde uyku sorununun tedavi edilmesi halinde ise bu kişilerde kalp krizi görülmeyeceğini ileri sürdü.

Araştırmada, kalp hastalarında sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk en büyük 3. tetikleyici risk faktörü olarak öne çıktı.

Uzmanlar, özellikle kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Araştırmanın sonuçları Sleep Advances dergisinde yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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