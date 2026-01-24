Uyluğundaki kanserli kemik temizlenip yeniden yerine yerleştirildi

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Rümeysa Karadağ, yaklaşık 1,5 yıl önce uyluk bölgesinde şiddetli ağrı şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada yapılan ilk tetkiklerde Karadağ'ın uyluk kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Servisine yönlendirildi.

Serviste yapılan detaylı incelemelerin ardından hastanın uyluk bölgesinden dolayı kemik kanseri olduğu belirlendi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedik Onkoloji Konseyi'nde yapılan değerlendirmede, hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanmasına karar verildi.

Yaklaşık 2 ay süren kemoterapi ve ışın tedavisinin ardından hastanın uyluk bölgesindeki kanserli kemiğin çıkarılması için cerrahi planlama yapıldı.

Hastanenin ortopedi ve plastik cerrahi uzmanlarından oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Karadağ'ın tümörlü kemiği vücuttan çıkarıldı.

Uyluk bölgesinden çıkarılan kemik, azot tankında işlemden geçirilerek tüm canlı hücrelerinden arındırıldı. Ardından hastanın diğer bacağından alınan canlı kemik dokusu, buraya yerleştirilerek kemiğe yeniden canlılık kazandırıldı.

Yaklaşık 14 saat süren başarılı ameliyatın ardından Karadağ, yeniden sağlıklı yürümeye başladı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedik Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sefa Giray Batıbay, hastanın 1,5 yıl önce hastanenin acil servisinden kendilerine yönlendirildiğini söyledi.

Yapılan tetkiklerde kırık olan yerde kitle olduğunu tespit ettiklerini belirten Batıbay, daha sonra da tedavisi için Ortopedik Onkoloji Konseyi'nde karar aldıklarını kaydetti.

Batıbay, bunun üzerine hastadan biyopsi aldıklarını anlatarak, "Hastaya sonra kemik kanseri tanısı konuldu, kemoterapiye başlandı. Kemoterapiler alındıktan sonra hastayla alakalı cerrahi işleme geçtik" dedi.

Ameliyatta hastadaki tümörlü kemiği çıkardıklarını aktaran Batıbay, "Kemiği tümörden arındırıp tekrardan aynı bölgeye naklettik. Hasta bize geldiğinde kırığı vardı. Kırığın olduğu yerin kırık sebebi de tümördü, aile farkında değildi" diye konuştu.

"KENDİ DOKULARI TEKRAR KULLANILDIĞI İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR AMELİYAT"

Ekipte bulunan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Alan ise hastanın Doç. Dr. Batıbay ile ekibi tarafından tanı aldığını belirtti.