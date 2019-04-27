Teresina kentindeki Vila Irma Duce mahallesinde yapılan baskında, yeşil tüylü papağan polisler eve girer girmez bağırmaya başladı.

Baskında yer alan bir polis memuru, "Bunun için eğitilmiş olmalı. Polis yaklaşır yaklaşmaz, bağırdı" dedi.

Papağanın gözaltına alınmasının ardından, Teresine Hayvanat Bahçesine götürüldüğü belirtildi.

Veteriner ve Brezilyalı bir gazeteci, papağanın sessizliğe büründüğünü söyleyerek, "Çok sayıda polis memuru gelip gitti ama hiçbir şey söylemedi" diye konuştu.