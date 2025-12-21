Habertürk
        Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförünün bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:26
        Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

        GARİPOĞLU’NUN EVİNDEKİ ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

        Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

        7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ suçundan gözaltına alınan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ile ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan gözaltına alınan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü olmak üzere 7 isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü ve Mehmet Güçlü “ bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan, İsmail Ahmet Akçay, “ uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından, Eser Gökhan Küçükerol “ uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

