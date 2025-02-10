Uyuşturucudan tutuklanan komedyen Selin Dilmaç’ın ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bu kapsamda 30 Ocak günü saat 19.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde Selin Dilmaç ile Azerbaycan uyruklu Ruslan Aliyev isimli şüphelileri durduran ekipler üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Dilmaç’ın Kadıköy’de bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheli Selin Dilmaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Selin Dilmaç’ın ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Dilmaç ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını belirterek olay gününden 3 gün önce U.K. adlı kişiyle tanıştığını ve kendisinden uyuşturucu madde satın aldığını söyledi. Daha sonra U.K.’nın kendisine mesaj atarak görüşmek istediğini belirten Dilmaç, 29 Ocak günü tekrar buluştuğunda, kendisine bir miktar uyuşturucu madde bırakacağını ve kendisinde kalmasını istediğini söyledi.

1500 TL'YE KARŞILIK

Uyuşturucu maddeyi 30 Ocak günü evine getirdiğini söyleyen Dilmaç, U.K.’nin daha sonra kendisini arayarak uyuşturucu maddeyi 1500 TL karşılığında Azerbaycan uyruklu Ruslan Aliyev isimli şahsa teslim etmesini teklifinde bulunduğunu belirterek "Ben de bu teklifi kabul ettim. 30 Ocak günü U.K.’nın yönlendirmesi ile narkotik maddeyi para karşılığında R.A. isimli şahsa teslim ettiğim sırada polis tarafından yakalandım” dedi.