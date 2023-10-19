Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı! İstanbul Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve satın alanlara yönelik operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ormanlık alandaki alışverişi drone ile görüntüledi. Görüntülerde akılalmaz bir detay kameralara takıldı. İddiaya göre uyuz hastası olan bir zehir taciri beyaz tulum giyip alışverişe öyle geldi. O anlar polis kamerasıyla havadan görüntülendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sultanbeyli, Fatih Mahallesi’ndeki ormanlık alanı drone ile takip eden polis ekipleri 22 Eylül’de şüpheli bir durumla karşılaştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ağaçların altında oturan 4 kişiyi takip eden ekipler, beyaz tulum giymiş bir şüphelinin, grubun yanına yaklaştığını fark etti.

Durum şüpheli olarak değerlendirildi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri operasyonla 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. REKLAM

UYUŞTURUCU SATICISI UYUZ OLUNCA TULUM GİYDİ Yaşanan o anlar polis dronu ile de kaydedildi. Tulum giyen şüphelinin hızla yürüyerek, diğer şüphelilerin yanına gitmesi ve polisin baskın anları anbean kaydedildi. O görüntülerde yer alan tulum giymiş şüphelinin uyuşturucu satıcısı Semih K. olduğu öğrenildi. Yedisi uyuşturucudan 13 suç kaydı olan şüphelinin uyuz hastalığına yakalandığı, başkalarına bulaşmaması için tulum giydiği öne sürüldü.

TULUMLU ŞÜPHELİ VE KUZENİ TUTUKLANDI Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i serbest kalırken, Semih K. ve kuzeni Orhan K. tutuklandı.