Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Kanal D yayın akışında bayram haftası nedeniyle değişiklik yapılması, "Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümü var mı? sorusunu gündeme getirdi. İzleyiciler, dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve yeni bölümün neden ekrana gelmediğini araştırırken gözler kanalın güncel yayın planına çevrildi. Peki, "Uzak Şehir" bu akşam ekranda olacak mı, yoksa yayın akışında bir değişiklik mi var? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bayram haftası nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında yaşanan değişiklikler, dizinin yeni bölümüne ilişkin soru işaretlerini artırırken, “Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Dizinin yayın akışına dair son dakika gelişmeleri ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Kurban Bayramı haftası nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidilen Uzak Şehir dizisinin bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Çekimlere verilen ara sebebiyle sevilen yapım, 25 Mayıs akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM NE ZAMAN?
Bayram haftasına denk gelmesi nedeniyle kısa süreli yayın arası veren Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm tarihi netleşti. Sevilen yapım, 1 Haziran 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de 63. bölümüyle yeniden ekranlara dönerek izleyicisiyle buluşacak.